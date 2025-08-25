В Коломне благоустроят набережную Дмитрия Донского

Проект благоустройства набережной Дмитрия Донского в Коломне стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Хотя набережная находится в удаленной части микрорайона Колычево, отсюда можно легко добраться до центра города и железнодорожной станции Голутвин. Вдоль нее уже есть парковочные места, используемые местными жителями и гостями, однако в некоторых местах они мешают движению пешеходов и затрудняют доступ к берегу. В пешей доступности также находится основной транспортный узел района с несколькими трамвайными и автобусными маршрутами, два из которых пролегают непосредственно по набережной.

Новый парк на набережной будет расположен на высоком плато, с которого открываются красивые виды на реку, Девичье поле и нетронутый луг. Планировка парка учитывает особенности ландшафта, а маршруты спроектированы таким образом, чтобы они плавно обводили овраги. Смотровые площадки будут ориентированы в сторону воды, а террасы, спускаясь к горизонту, создадут атмосферу, идеальную для прогулок.

Парк будет удобным и функциональным для всех посетителей. В одной из частей расположится большая детская площадка, оснащенная игровыми элементами, а рядом обустроят зону для родителей с навесами. Также будет создан спортивный кластер с площадками для пляжного волейбола, баскетбола, падел-тенниса, кроссфита и воркаута. В центре парка появится кафе с террасой и качелями-шезлонгами.

Проектом предусмотрено сохранение естественного ландшафта, и панорамный луг, который так любят местные жители, останется практически нетронутым. Его природную красоту подчеркнет новая смотровая площадка для концертов, окруженная естественным амфитеатром. Здесь установят уникальные скамейки, выполненные в «коломенском» стиле. Особые зоны также будут организованы для подростков и владельцев собак.

Уникальные объекты сделают набережную привлекательной не только для жителей Колычева, но и для всей Коломны. Две тюбинг-горки длиной 80 м станут интересным аттракционом с видом на Оку. Также планируется обустройство нового пляжа с развитой инфраструктурой и спортивными площадками.

Согласно информации от министерства благоустройства, набережная Дмитрия Донского станет своеобразной «ландшафтной летописью», повествующей об истории Коломны. Проект раскроет три исторических слоя. Первый — память о Девичьем поле, которое можно будет рассмотреть с новых смотровых площадок, оснащенных биноклями и информационными стендами. Второй — история Протопоповских каменоломен, откуда когда-то вывозили известняк для строительства храмов. Это будет отражено в элементах благоустройства, таких как булыжники и скульптурные колонны. Третий — история реки как торгового пути, что символизируют светильники в форме парусов и штурвал-звонница.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.