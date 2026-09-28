В Коломне благоустроят аллею имени Виктора Макеева

На аллее предусмотрены шахматная, спортивная, детская и теннисная площадки, две зоны отдыха и памятник академику В. П. Макееву. Площадь территории составляет 2,47 га, завершить работы планируют в 2027 году.

Проект предусматривает развитие пешеходной инфраструктуры и создание зон для отдыха, повседневной активности и общественных мероприятий. При организации пространства учтут природные условия территории и ее положение в городе.

Особое внимание уделят удобству передвижения и безопасности. На аллее планируют организовать освещение и навигацию, а пространство — приспособить к использованию в разные сезоны.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.