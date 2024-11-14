В Коломне благоустраивают карьер «Западный»

В Коломне продолжаются работы по благоустройству карьера «Западный». На данный момент здесь обустраивают бордюры будущих велодорожек, готовят основание для пешеходной сети. В ближайшие дни подрядчики планируют заасфальтировать подъездную дорогу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Благоустроенный карьер «Западный» будет представлять собой уютную зону отдыха, где каждый сможет найти что-то по душе. Для активных жителей на территории появятся современные велодорожки, а также детские и спортивные площадки. Новые пешеходные дорожки и удобная парковка дополнительно упростят доступ к зонам отдыха.

Любители водных развлечений смогут насладиться обновленной пляжной зоной, на которой планируют обустройство площадки для пляжного волейбола. Кроме того, вся территория будет оснащена современными системами освещения и видеонаблюдения.

Благоустройство идет в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

Работы планируют завершить летом 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.