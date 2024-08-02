В Коломне 7 августа откроется выставка к юбилею почетного гражданина Кузовкина

С 7 августа в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» начинает свою работу юбилейная выставка «Счастливые годы творчества», посвященная 85-летию Почетного гражданина города Коломны, Заслуженного работника культуры РСФСР, члена союза журналистов и союза писателей России Анатолия Кузовкина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Анатолия Кузовкина в городе знают, как журналиста, писателя, краеведа, педагога, лектора, художника, фотографа. За его плечами большой и сложный творческий путь, этапы которого привели к вершине журналистской зрелости. Многие годы Анатолий Иванович трудился в старейшей газете Коломны — «Коломенской правде».

Анатолий Кузовкин — автор более 100 книг, брошюр и буклетов о Коломне и коломенцах, многих публикаций в газете «Коломенская правда», в сборниках, альманахах, журналах, газетах. Он награжден тремя государственными медалями, удостоен многих ведомственных и общественных наград, в том числе почетного знака союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом». Анатолий Иванович известен и как художник. Он участник коллективных художественных выставок в Коломне и Москве.

В экспозицию выставки «Счастливые годы творчества» вошли более 50 живописных картин, написанных с середины 1950-х годов и до наших дней, фотоснимки коломенских художников разных лет, а также книги, написанные автором в период с 1973 по 2023 гг.

18 августа в 15:00 в рамках выставки состоится творческая встреча с Анатолием Кузовкиным.

Выставка продолжит свою работу до 25 августа 2024 г. по адресу: Коломна, ул Красногвардейская, 2.

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