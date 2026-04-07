В Коломне 7 апреля продолжилось снижение уровня рек

Уровень воды в реках городского округа Коломна за ночь на 7 апреля снизился от 13 до 46 сантиметров в зависимости от участка. При этом разлив рек еще не завершен, наплавные мосты остаются разведенными, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По данным «Центра ЧС» на 6:00 вторника, 7 апреля, в Озерах уровень Оки уменьшился на 24 сантиметра. В Щурово Ока опустилась на 13 сантиметров, в Коломне Москва-река — на 15 сантиметров, а река Коломенка у конькобежного центра — на 46 сантиметров.

Несмотря на снижение уровня воды, разлив рек продолжается. В муниципалитете остаются разведенными два автомобильных и два пешеходных наплавных моста.

В Озерах на месте наплавного моста действует пассажирская переправа через Оку. Жителей перевозят на теплоходе «Москва-108». С вечера 6 апреля в расписание добавили дополнительный вечерний рейс. Теперь судно ежедневно отправляется с левого берега, со стороны Озер, в 19:10. Остальные рейсы выполняются по прежнему графику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.