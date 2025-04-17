В Коломне 6 ветеранам ВОВ присвоили звание «Почетный гражданин»

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 6 живущим в городском округе Коломна ветеранам-фронтовикам присвоено звание «Почетный гражданин». Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы Никиты Чаплина.

Нина Петровна Копейкина — участница Сталинградской битвы, служила в составе 21-й армии. Она прошла путь до Риги и после войны переехала в Коломну, где стала счастливой бабушкой и прабабушкой.

Зоя Александровна Купранова — дешифровщик на фронте, служила на Дальнем Востоке и в Подмосковье. Дослужилась до начальника секретной части и после службы обосновалась в Коломне.

Владимир Петрович Филиппов — разведчик, перехватывал радиосообщения противника. Его боевой путь прошел через Румынию, Болгарию, Венгрию, Чехословакию и Югославию, где он встретил День Победы.

Евгений Павлович Сляднев — прошел через оккупацию и побег из Германии, участвовал в освобождении Украины и Венгрии, был удостоен медали «За отвагу».

Зинаида Петровна Козина — пережила блокаду Ленинграда, работала прачкой в воинской части. После войны стала агрономом и заведующей тепличным хозяйством.

Алексей Михайлович Орлов — в 1943 году, после окончания 9 класса, он ушел на фронт моряком-краснофлотцем на Северный флот. Служил связистом в войсках ПВО, обеспечивая связь между зенитными батареями в условиях сурового заполярного климата. Его самая дорогая награда — медаль «За оборону Советского Заполярья».

«Для меня было огромной честью лично поздравить и вручить заслуженную награду Алексею Михайловичу Орлову — моряку-краснофлотцу, связисту Северного флота. В 1943 году, мальчишкой, он ушел на фронт, защищал Заполярье, обеспечивая бесперебойную связь между зенитными батареями в нечеловеческих условиях. Его медаль „За оборону Советского Заполярья“ — символ мужества и стойкости целого поколения. Общаясь с нашим ветераном, каждый понимает, какой ценой досталась нам Победа. В его глазах — отражение тех страшных лет, но и непоколебимая вера в справедливость и светлое будущее. Низкий поклон Нине Петровне Копейкиной, Зое Александровне Купрановой, Владимиру Петровичу Филиппову, Евгению Павловичу Слядневу и Зинаиде Петровне Козиной! Каждая история — это пример невероятной силы духа, самоотверженности и любви к Родине. Наш святой долг — помнить их подвиг, окружать заботой и вниманием, передавать память о войне следующим поколениям», — отметил Никита Чаплин.

Эти люди — живые свидетели героической истории нашей страны, и их подвиги навсегда останутся в нашей памяти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.