В Коломне 3 апреля вырос уровень воды в реках

Уровень воды в реках Москва, Ока и Коломенка продолжает расти в городском округе Коломна по состоянию на утро 3 апреля. За ночь прирост составил от 15 до 21 сантиметра, ограничений движения нет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По данным «Центра ЧС» на 6:00 3 апреля, на Оке в Озерах вода поднялась на 21 сантиметр, на Оке в Щурово — на 15 сантиметров. В Коломне на Москве-реке уровень вырос на 15 сантиметров, на Коломенке у конькобежного центра — на 18 сантиметров.

«Ситуацию контролируем круглосуточно. По состоянию на утро пятницы, 3 апреля, в городском округе Коломна ограничений движения автотранспорта из-за подтопления автомобильных дорог нет. Все наплавные мосты разведены на все время половодья, в Озерах работает пассажирская переправа через Оку, в Коломне разработан альтернативный маршрут в объезд Митяевского наплавного моста — через Щурово», — сообщили в управлении территориальной безопасности администрации городского округа Коломна.

В случае чрезвычайной ситуации жителей просят обращаться в единую службу спасения по номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.