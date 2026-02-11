сегодня в 15:14

В Коломне 16 спецмашин обрабатывают дороги против гололеда

В городском округе Коломна 11 февраля дорожные службы усилили обработку дорог против гололеда с помощью 16 комбинированных машин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дорожные службы Коломны продолжают очищать муниципальные дороги от снега и наледи. После снижения морозов и в ожидании потепления к выходным в округе проводится усиленная обработка дорог противогололедными реагентами. Для этого задействовано 16 комбинированных дорожных машин.

В среду, 11 февраля техника работает в сельских населенных пунктах, включая Малышево, Бортниково, Подлужье, Пески, Парфентьево, Пестриково, Коробчеево, Новоселки, Берняково, Ерково, Тарбушево, Полурядинки, Редькино, Сосновка, Зиновьево, Игнатьево, Михеево, Лесной, Малое Уварово, Непецино, Шкинь, Семибратское, Подберезники, Лысцево, Коростыли, Куземкино, Борисово, Пруссы, Радужный и Городищи.

В Озерах продолжается вывоз снега с улиц Фрунзе и Симонова. В самой Коломне техника очищает улицы Ленина, Полянская и микрорайон Подлипки. Пешие рабочие убирают снег с тротуаров в Щурово. Также по всему городу расчищаются автобусные маршруты и остановки для обеспечения безопасности пешеходов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.