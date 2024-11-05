В Коломне 15 ноября пройдет форум «Керамика из прошлого в будущее»

В Коломне состоится III межотраслевой форум «Керамика из прошлого в будущее». На мероприятие соберутся ведущие специалисты по керамике, представители туриндустрии, культуры и искусства со всех уголков нашей страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основной целью форума является обсуждение актуальности керамики с точки зрения творчества, наследия и туризма. Участники подискутируют о том, какое будущее ждет гончарное искусство.

К участию в масштабном мероприятии приглашаются керамисты и форфористы, реставраторы, искусствоведы, краеведы, представители сферы HoReCa, любители и почитатели гончарного мастерства и керамических изделий, а также все интересующиеся.

Форум пройдет 15 ноября с 10:30 до 16:00 по адресу: улица Уманская, 3л (Арт-квартал «Патефонка», зал за «Малевичем»). Вход бесплатный, по предварительной регистрации. Программа форума и ссылка на регистрацию будет размещена на сайте.

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