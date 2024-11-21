В коломенском селе Непецино продолжают социальную газификацию
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Работы по социальной газификации в коломенском селе Непецино стартовали летом 2021 года. К настоящему времени построили здесь больше 6 километров новых газовых сетей и подключили к сетевому газу 77 частных домов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Коломна.
«В очереди на пуск газа десятки новых заявителей из Непецино. Активно готовим их к газификации: к 103 земельным участкам уже подвели газовые трубы, на территории 93 землевладений построили газопроводы и подготовили к подключению дома. Накануне вместе с бригадой сварочно-монтажных работ нашего филиала побывали на подготовке к пуску газа очередного домовладения села», — рассказали в Мособлгазе.
После подведения газа до границ участка и разводке газовой сети внутри него начинается подготовка дома к пусконаладке. Для этого заявителю необходимо подготовить пакет документов. В него входят:
▪️ акт о проверке дымовых и вентиляционных каналов;
▪️ акт проверки заземления газового оборудования;
▪️ договор на обслуживание сигнализатора загазованности;
▪️ копии паспортов и сертификатов на установленное газовое оборудование и сигнализатор загазованности;
▪️ договор на техническое обслуживание и наладку газового оборудования;
▪️ акты разграничения балансовой принадлежности (разделение зон ответственности).
Также в пакет документов должен входить договор о поставке газа.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.
«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.