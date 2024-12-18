В коломенской спортшколе тестируют новую цифровую систему с «умными» камерами

В Коломне начали тестировать новую цифровую систему, которая рассчитывает загрузку спортивных учреждений, позволяя сделать работу комплексов более эффективной, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Две камеры с искусственным интеллектом установили в спортивной школе олимпийского резерва «Авангард». Ее посещают более 800 человек. Здесь преподают несколько видов спорта — баскетбол, тяжелую и легкую атлетику и бокс.

«У центрального входа и в игровом зале спортивной школы установили две „умных“ камеры. Система сама фиксирует каждого посетителя, заполняя электронный журнал, и ведет ежедневную статистику — сколько должно было прийти человек по расписанию и сколько пришло по факту», — рассказывает начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Городского округа Коломна Вячеслав Криволапчук.

Новый приоритетный пилотный проект «50 умных ФОКов» был представлен на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с региональным правительством и главами городских округов. Городской округ Коломна вошел в число муниципалитетов, где проходит тестирование новой цифровой системы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.