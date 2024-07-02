В колледжи и техникумы Подмосковья подано свыше 23,5 тыс заявлений

С начала приемной кампании в колледжи и техникумы Подмосковья абитуриенты уже подали более 23,5 тыс. заявлений. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«В этом году мы увеличили число бюджетных мест до 19 тыс. — это на тысячу больше, чем годом ранее. В первую очередь нововведения коснулись специальности сварщика и направления „технология машиностроения“, на них мы видим особый спрос среди поступающих», — рассказал первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.

Наибольшую популярность среди абитуриентов завоевал колледж «Подмосковье», в эту образовательную организацию будущие студенты подали уже 1,6 тыс. заявлений. На втором месте —Щелковский колледж, туда подано 1,3 тыс. заявлений. Замыкает тройку лидеров Электростальский колледж — от абитуриентов уже получено 1,1 тыс. заявлений.

Самый большой интерес среди поступающих вызывает направление «Информационные системы и программирование». Более 2 тыс. абитуриентов хотят получить профессию этого профиля. Также среди будущих студентов популярны техническое обслуживание и ремонт автомобилей, профессия сварщика и электромонтера.

Заявление на программы среднего профессионального образования подается в электронной форме через портал госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/10171/1/form).

Для поступающих без вступительных испытаний прием заявлений идет до 15 августа. Абитуриенты, которые будут сдавать вступительные экзамены, могут подать заявления до 10 августа.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — сказал Воробьев.