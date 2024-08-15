В колледжи и техникумы Подмосковья подано свыше 105 тыс заявлений

С начала приемной кампании в колледжи и техникумы Подмосковья абитуриенты подали 105 тыс. заявлений. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Наиболее востребованными направлениями подготовки стали информационные системы и программирование, а также машиностроение, ремонт автотранспорта и мехатроника», — рассказал первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.

Наибольшую популярность среди абитуриентов завоевал Щелковский колледж, в эту образовательную организацию будущие студенты подали 8 тыс. заявлений. На втором месте — колледж «Подмосковье», туда было подано 7,8 тыс. заявлений. Замыкает тройку лидеров Электростальский колледж — от абитуриентов получено 4,9 тыс. заявлений.

В ведомстве добавили, что в новом учебном году в колледжах и техникумах продолжит развиваться федеральный проект «Профессионалитет». Число кластеров увеличится вдвое и достигнет 14, а профессию в них будут получать почти 12 тыс. человек.

Обучение в кластерах будет вестись по 10 ведущим отраслям экономики Московской области: авиастроение, машиностроение, металлургия, радиоэлектроника, сельское хозяйство, топливно-энергетический комплекс, туризм и сфера услуг, средства массовой информации и коммуникационные технологии, правоохранительная сфера и управление, педагогика. В проекте принимают участие 36 колледжей и структурные подразделения 2 вузов.

Студенты будут обучаться по программам, разработанным совместно с работодателями, освоят востребованные профессии и специальности, пройдут практику на высокотехнологичных предприятиях-партнерах, получат опыт работы на производстве, а также гарантированное трудоустройство на ведущие отраслевые предприятия региона.

Приказы о зачислении в колледжи и техникумы будут опубликованы до 19 августа на официальных сайтах образовательных организаций.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — сказал Воробьев.