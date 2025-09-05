В колледже Серпухова состоялся Всероссийский урок «Культура безопасности»

В ГАПОУ МО «Губернский колледж» состоялся Всероссийский урок «Культура безопасности», в рамках которого прошла профилактическая встреча студентов и школьников с сотрудниками управления МВД России «Серпуховское». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе встречи сотрудники полиции акцентировали внимание на вопросах личной и общественной безопасности. Особое внимание было уделено методам распознавания мошеннических действий и способам защиты от них. Молодым людям напомнили о недопустимости передачи персональных данных, номеров банковских карт и кодов из SMS-сообщений посторонним лицам через интернет или телефон, а также рекомендовали обращаться в полицию или на официальные номера банков при возникновении любых сомнений. Полицейские также разъяснили алгоритм действий в сложных и опасных ситуациях, таких как свидетельствование правонарушений, возникновение угроз или конфликтов, подчеркнув важность сохранения спокойствия и обдуманных действий.

Значительное внимание было уделено вопросам безопасного поведения в интернете и социальных сетях, где подростки часто сталкиваются с обманом и недостоверной информацией. Встреча прошла в формате открытого диалога, позволив студентам задать интересующие их вопросы и поделиться личным опытом.

Организаторы отметили, что такие мероприятия способствуют формированию у молодежи уверенности в собственных силах, знанию своих прав и умению защищать себя от реальных угроз. В завершение встречи сотрудники МВД проинформировали старшеклассников и старшекурсников о возможностях поступления в университет МВД России, подчеркнув значимость профессии полицейского как гаранта стабильности, уверенности в будущем и возможности помогать людям, защищая закон и справедливость. По словам сотрудников, знания о безопасности являются защитой сегодня, а выбор профессии в органах внутренних дел – это вклад в завтрашний день страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.