В колледже Сергиева Посада стартовал новый учебный год

1 сентября Сергиево-Посадский колледж распахнул свои двери для сотен первокурсников, которые впервые стали частью студенческого сообщества. В этом году особое внимание уделяется участию студентов в федеральном проекте «Профессионалитет», который реализуется в рамках приоритетного национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Данный проект предоставляет студентам возможность выбрать востребованные и перспективные направления подготовки кадров на базе колледжа, такие как: «Металлургия», «Средства массовой информации и коммуникационные технологии», «Туризм и сфера обслуживания населения», «Инновационная индустрия робототехники».

Торжественное открытие учебного года прошло в формате праздничных линеек, организованных для каждого курса. Первокурсники были тепло встречены преподавателями и сотрудниками колледжа, а также получили поздравления и наставления от администрации и старших студентов. На мероприятии они познакомились со своими кураторами, однокурсниками и студентами старших курсов, что позволило им погрузиться в атмосферу активной студенческой жизни. Ребятам рассказали о традициях колледжа, его истории и достижениях выпускников.

«Мы искренне верим, что впереди ждет увлекательное путешествие, полное незабываемых моментов, ярких эмоций, значимых знакомств и серьезных успехов. Каждый студент сможет раскрыть собственный потенциал, приобрести необходимые профессиональные компетенции и уверенно двигаться вперед к успеху», — отметили в колледже.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», – пояснил губернатор.