В колледже Серебряных Прудов появятся десять новых профессий

Первые три профессии — медицинский администратор, делопроизводитель и специалист по компьютерным системам и комплексам — уже добавлены в лицензию. Медицинский администратор — одна из самых актуальных новых профессий. Ее появление связано с масштабным преобразованием в здравоохранении Московской области, где традиционные регистратуры заменяются современными службами заботы о пациентах. Это рабочая специальность с коротким сроком обучения, которая позволяет выпускникам быстро трудоустроиться и начать карьеру в медицинской сфере. Делопроизводитель — это универсальная профессия, необходимая практически в любой организации. Специалисты этого профиля занимаются документооборотом, а краткая программа обучения делает это направление доступным для быстрого старта в профессии. Компьютерные системы и комплексы — это, напротив, программа с более длительным сроком обучения. Выпускники получают квалификацию техника и приобретают глубокие знания: от программного обеспечения до сборки и ремонта компьютерной техники с нуля. Параллельно ведется работа по лицензированию других перспективных направлений. «Электромонтажник», «Лечебное дело» и «Дизайн (по отраслям)» уже на проверке в Министерстве образования Московской области и совсем скоро будут включены в лицензию. В ближайших планах колледжа — запуск сельскохозяйственных специальностей. Будут представлены две программы: «Мастер сельскохозяйственного производства» с квалификациями в области животноводства и «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники». В рамках последней студенты смогут параллельно получить водительские права категории «B» и права на трактор. Также в планах развитие таких направлений, как «Физическая культура» и «Пожарная безопасность», набор на которые ориентировочно начнется с 2026 года. Рассматривается и возможность запуска программы подготовки «Оператор БПЛА» (беспилотных летательных аппаратов). Для новых специальностей колледж активно обновляет материально-техническую базу: создается имитация регистратуры для медицинских администраторов, оснащается медицинский кабинет для фельдшеров, переоборудуются другие аудитории. Преподавательский состав также пополняется практикующими специалистами, что гарантирует высокий уровень подготовки выпускников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%. В этом году было подано 126,5 тысяч заявлений — это на 50 тысяч больше, чем в 2022 году.



«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.