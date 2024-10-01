В колледже Щелкова обсудили присоединение регионов к РФ на «Разговорах о важном»

В понедельник в рамках занятия «Разговоры о важном» преподаватели Щелковского колледжа провели беседу со студентами на несколько значимых тем. Об этом сообщает пресс-служба администрации Щелкова.

Одной из центральных тем обсуждения стало 30 сентября — день воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей с РФ. Участники беседы обсудили это значимое событие и его последствия для нашей страны.

После этого преподаватели и студенты обратились к обсуждению уникальности профессии учителя. Они посмотрели вдохновляющее видео под названием «Мир без учителя», которое заставило задуматься о том, каким был бы наш мир без учителей.

В ходе беседы студенты пришли к выводу, что искусственный интеллект, каким бы совершенным он ни был, никогда не сможет заменить настоящего учителя. Именно учитель способен вдохновлять, поддерживать, мотивировать и открывать новые горизонты для своих учеников.

Преподаватели подчеркнули, что работа учителя — это не просто профессия, а настоящее призвание и искусство, которое заслуживает особого уважения в нашем обществе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.