В колледже Щелкова 2 сентября состоится открытие кластера «Профессионалитет»

Этот федеральный проект направлен на улучшение качества и эффективности профессиональной подготовки, а также на укрепление связей между образовательными учреждениями и работодателями.

В рамках проекта в образовательных организациях, вошедших в кластеры, проводится капитальный ремонт и закупается современное оборудование с учетом специфики местных предприятий.

Щелковский колледж с 2024 года является базовой организацией кластера «Топливно-энергетический комплекс» федерального проекта «Профессионалитет».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года в Подмосковье будет увеличена поддержка учителей. Для педагогов, которые будут приходить на работу в новые школы, предусмотрели подъемные.

«Школы мы научились строить, детские сады тоже. На первую роль выходит учитель, именно его подготовка, особенно точные науки, естественные науки. Поэтому мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это», — сказал Воробьев.