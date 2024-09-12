В колледже Подмосковья отметили Всероссийский день трезвости

В структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» в Клину, Лобне, Солнечногорске и Химках прошли мероприятия, посвященные Всероссийскому дню трезвости. Целью мероприятий стало привлечение внимания студентов к теме здорового образа жизни и отказа от алкоголя, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

В рамках этого дня на территории учебных корпусов был организован спортивный праздник. Студенты приняли участие в различных состязаниях: бег на короткую дистанцию, прыжки в длину и эстафеты. Эти активности не только способствовали поддержанию физического здоровья, но и укрепили командный дух среди участников.

Также состоялся конкурс мотивационных плакатов, где каждый студент мог выразить через искусство своё отношение к теме здорового образа жизни и отказа от вредных привычек.

Главным событием дня стала встреча с клиническим психологом. Специалист рассказал о негативных последствиях употребления алкоголя, особенно для развивающегося организма подростков, и дал рекомендации по поддержанию здоровья и преодолению вредных привычек.

«Всероссийский день трезвости — это важное событие для всех нас. Благодаря таким мероприятиям мы можем привлечь внимание молодежи к проблеме злоупотребления алкоголем и научить их заботиться о своем здоровье. Надеемся, что такие акции будут проводиться регулярно», — заявили в руководстве колледжа «Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.