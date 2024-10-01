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В колледже «Подмосковье» прошло мероприятие в рамках празднования дня СПО

Во всех структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» прошел телемост «Планета СПОПроф» в рамках празднования дня СПО в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие было направлено на создание единой платформы для общения студентов и педагогов кластера «Туризм и сфера услуг», в котором приняли участие педагоги и студенты Электростальского, Серпуховского, Сергиево-посадского колледжей, Павлово-Посадского техникума, Профессионального колледжа «Московия», Наро-Фоминского и Одинцовского техникумов, Колледжа «Коломна», Губернского колледжа и Луховицкого аграрно-промышленного техникума.

Заместитель директора по учебно-производственной работе Юлия Абубекерова открыла телемост, отметив направления, реализуемые в проекте «Профессионалитет» и их преимущества в подготовке специалистов. Ведущий преподаватель кластера Наталья Чекрыжова подчеркнула важность взаимосвязи туризма с другими сферами услуг.

Студенты-амбассадоры, обучающиеся по специальности «Сервис на транспорте», поделились своими историями выбора профессии и рассказали о необходимых знаниях и навыках для работы в сфере туризма. Они также рассказали, в каких местах колледж предоставляет прохождение стажировок.

В завершение мероприятия участники прошли мастер-класс «Работа в автоматизированной системе Астра. Регистрация пассажиров на рейс».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.