В колледже «Подмосковье» прошли уроки мужества, посвященные Дню неизвестного солдата

В рамках Дня неизвестного солдата и Дня Героев Отечества во всех структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» прошли уроки мужества на тему: «Расскажи миру о своих героях». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Во время занятия ребята поведали однокурсникам о подвигах своих героев. Студенты рассказывали о службе своих дедов и прадедов в период ВОВ и не только. Студенты имели возможность поделиться друг с другом информацией о подвигах героев своей семьи, ведь «пока мы помним, мы живем».

Преподаватели истории рассказали историю возникновения праздника, кому он посвящен, проведены классные часы «Подвиги, которые нельзя забыть. Герои современной России, чьи имена вписаны в историю».

Серия таких уроков мужества является неотъемлемой и очень важной составляющей патриотического воспитания молодежи.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача – продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», - сказал губернатор.