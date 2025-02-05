В колледже «Подмосковье» прошли уроки мужества к годовщине Сталинградской битвы

Во всех структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» состоялись «Уроки мужества», приуроченные к 82-й годовщине победы в Сталинградской битве. Студенты узнали о ходе сражения, посмотрели видеоматериалы о Великой Отечественной войне и познакомились с архивными документами. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятия были направлены на сохранение исторической памяти и воспитание гражданственности. В рамках программы первокурсникам показали фильм «Сталинград — решающая битва».

«Фильм помог студентам глубже понять значение Сталинградской битвы для исхода войны. После просмотра они обсудили увиденное, поделились впечатлениями и размышлениями», — отметили в колледже.

Кинопоказ стал частью образовательной программы, направленной на формирование уважения к подвигу советских солдат и осознание ценности мира.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача – продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», - сказал губернатор.