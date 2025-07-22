В колледже «Подмосковье» прошли экскурсии для абитуриентов

В рамках приемной кампании федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» в колледже «Подмосковье» состоялась экскурсия для абитуриентов, планирующих поступление на специальность «Информационные системы и программирование». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Будущих студентов встретили амбассадоры проекта и сотрудники образовательной организации. Гостям рассказали об особенностях подготовки специалистов в области ИТ, востребованности профессии и возможностях, которые открываются перед выпускниками. Также участники экскурсии посетили учебные аудитории и лаборатории, где проходит практическая подготовка студентов по данному направлению.

В завершение встречи абитуриенты и их родители смогли задать интересующие вопросы и обсудить впечатления от знакомства с колледжем.

Обучение по направлению «Информационные системы и программирование» ведется в филиалах колледжа в городских округах Лобня и Клин. Срок обучения составляет 3 года 10 месяцев. Прием документов продолжается до 15 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.

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