В колледже «Подмосковье» прошла психологическая гостиная для педагогов

Во всех структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» для педагогов и руководителей учебных групп была организована психологическая гостиная «Самореализация в творчестве как способ предотвращения эмоционального выгорания педагогов». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Целью встречи стало развитие творческого потенциала педагогов, осознание их креативности и возможности самовыражения как средства профилактики эмоционального выгорания.

Участники смогли проанализировать, как творческие задачи влияют на их настроение, активность и общее самочувствие. В условиях постоянных изменений и высоких нагрузок педагоги сталкиваются с вызовами, требующими быстрой адаптации и гибкости. На встрече обсуждалось, как творчество вызывает положительные эмоции и сохраняет баланс, позволяя быть открытыми к новому, легко переключаться между идеями и смело преодолевать привычные стереотипы.

По словам представителей колледжа «Подмосковье», мероприятие показало, что педагоги учреждения — креативные и талантливые люди, способные черпать энергию и вдохновение в творческих задачах. «Подобные встречи помогают создавать условия для раскрытия их индивидуальности и поддержания позитивного рабочего настроя», — добавили они.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.