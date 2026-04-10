В колледже «Подмосковье» прошла неделя космоса

Неделя космоса стартовала 6 апреля во всех подразделениях колледжа «Подмосковье» в Московской области. Для студентов организовали Гагаринский урок «Космос — это мы» и серию тематических мероприятий, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Центральным событием стал Гагаринский урок «Космос — это мы». Программа объединила интеллектуальные игры и викторины, интерактивные занятия по ключевым этапам развития отечественной космонавтики, а также тематические кинопоказы. Студентам рассказали о людях, чьи труд и решимость открыли путь к освоению космоса.

Космическую тематику интегрировали и в профессиональные дисциплины. Обучающиеся подготовили макеты для выставки, где представили собственные творческие проекты.

Неделя космоса стала не только данью уважения достижениям первых покорителей космоса, но и частью образовательного процесса. Мероприятия помогли студентам осмыслить наследие отечественной космонавтики и связать его с будущим профессиональным развитием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.