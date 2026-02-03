В колледже «Подмосковье» прошел вебинар о роли дисциплины в профессиональном успехе

В колледже «Подмосковье» 2 февраля состоялся вебинар о поиске призвания и значении дисциплины для профессионального развития, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Вебинар на тему «Что такое призвание и зачем его искать» прошел в колледже «Подмосковье» в рамках программы популяризации федерального проекта «Профессионалитет» в кластере среднего профессионального образования «Туризм и сфера услуг».

Мероприятие провели корпоративный тренер и сертифицированный коуч ICF Елизавета Блан и менеджер по подбору и адаптации персонала компании «БРИЗ — Климатические системы» Татьяна Горобец. Спикеры обсудили с участниками способы поиска призвания, поддержания мотивации и баланс между желаниями и обязанностями. Особое внимание уделили роли дисциплины в достижении профессиональных целей.

Перед вебинаром более 40 студентов прошли онлайн-опрос о своих сильных сторонах и направлениях развития, что позволило адаптировать диалог к их интересам. В колледже подчеркнули, что встреча дала студентам возможность получить советы от экспертов и задать вопросы о карьерном росте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.