В колледже «Подмосковье» прошел конкурс профмастерства

В колледже «Подмосковье» прошел конкурс профессионального мастерства, целью которого служит обеспечение качества медицинской помощи населению путем совершенствования профессиональных компетенций и личностных качеств студентов и действующих сотрудников специальности «медицинская сестра». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурс приурочен к 10-летнему юбилею открытия в колледже «Подмосковье» направления «Сестринское дело». За эти 10 лет колледж выпустил более 300 студентов, которые работают сейчас в организациях региона. В этом году в колледже состоялось официальное открытие образовательного кластера среднего профессионального образования по отрасли «Туризм и сфера услуг» в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Учебные лаборатории кластера оснащены современным оборудованием и полностью соответствуют рабочему месту медицинской сестры, что позволяет готовить высококвалифицированных специалистов.

Участниками конкурса стали сотрудники Клинской и Солнечногорской больниц, а также студенты колледжа. Конкурс проходил в два этапа. Первый этап — блиц-опрос, состоящий из 40 вопросов, которые позволяли понять, насколько участники могут выполнить свои функции медицинской сестры в экстремальной ситуации, справиться со стрессом и овладеть всеми навыками своей профессии, не только техническими, но и психологическими.

Второй этап — демонстрация навыков манипуляционной техники. Конкурсантам было предложено выполнить три манипуляции из программ оказания неотложной помощи, полностью соблюдая стандарт оказания медицинских услуг. Все манипуляции — катетеризация периферической вены, наложение повязки «Чепец» и наложение шины — выполнялись на время. Все участники конкурса успешно справились с заданиями, продемонстрировав высокий уровень подготовки.

Победителей определило жюри по наибольшей сумме баллов, полученных в ходе проведения двух этапов конкурса. В составе жюри выступили: главная медсестра Солнечногорской больницы Наталья Буканова, Лариса Фураева, резерв главной медсестры Солнечногорской больницы, Татьяна Соседова, преподаватель спецдисциплин, старшая медсестра Клинской больницы Зоя Хохлова и методист Колледжа «Подмосковье» Валентина Ладейщикова.

Члены жюри отметили высокий уровень организации конкурса и значимость подобных мероприятий для обмена опытом и совершенствования профессиональных навыков и личностных качеств будущих и действующих медицинских сестер.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.