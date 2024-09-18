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В колледже «Подмосковье» проходят встречи с инспекторами ПДН

Во всех структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» проводятся встречи обучающихся с инспекторами ОПДН ОМВД России в рамках профилактической акции «Подросток — Школа». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Целью мероприятия является профилактика деструктивного поведения среди несовершеннолетних и повышение правовой грамотности студентов.

Во время встреч сотрудники полиции проводят разъяснительные беседы, направленные на предупреждение правонарушений среди молодежи. Основные темы обсуждений включают ответственность несовершеннолетних за противоправное поведение, важность посещаемости учебных занятий и безопасное проведение свободного времени. Особое внимание уделяется вопросам морали и этики, предупреждению употребления алкоголя, наркотических веществ, а также ответственности за мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка.

Инспекторы также освещают правила поведения в социальных сетях и объясняют последствия нарушения общественного порядка.

«Подобные встречи способствуют формированию у студентов культуры безопасности и законопослушного поведения, помогают им осознанно подходить к своим действиям и уважать нормы поведения в обществе», — отметили представители Колледжа «Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.