В колледже «Подмосковье» продолжается приемная кампания

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В колледже «Подмосковье» активно продолжается приемная кампания. В середине июля в приемную комиссию поступило свыше 5 тысяч заявлений от абитуриентов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Заявления подают абитуриенты из десятков регионов России: помимо Подмосковья, интерес к обучению в колледже проявили жители Бурятии, Дагестана, Приморского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Волгоградской и Липецкой областей. По информации приемной комиссии, ежедневно поступает более 200 новых заявок.

Как отмечают в колледже, большинство абитуриентов подают документы через портал госуслуг. При этом многие отмечают удобство дистанционного формата и оперативную работу специалистов.

Прием документов продлится до 15 августа 2025 года. Подать заявление можно по следующим адресам:

Клин, ул. Овражная, д. 2А;

Лобня, ул. Первая, д. 3;

Химки, Березовая аллея, д. 1.

В колледже выразили уверенность, что нынешние абитуриенты сделают правильный выбор: «Мы надеемся увидеть всех, кто подал заявление, уже 1 сентября в статусе студентов. Колледж »Подмосковье» — это современное образование, сильные наставники и сообщество увлеченных, целеустремленных молодых людей».

Актуальная информация размещена на официальном сайте колледжа, во вкладке «Абитуриенту».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.

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