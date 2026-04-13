В колледже «Подмосковье» подвели итоги инклюзивного конкурса

Итоги VIII регионального конкурса инклюзивного литературного творчества с международным участием «Добрым словом согреем друг друга» подвели 10 апреля в колледже «Подмосковье». В нем приняли участие студенты и педагоги из Подмосковья, Казахстана и Беларуси, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурс проводится уже в восьмой раз и объединяет студентов, педагогов и организаторов, которые создают равные возможности для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В 2026 году на конкурс поступила 81 работа от представителей 29 профессиональных образовательных организаций и вузов Московской области, Республики Казахстан и Республики Беларусь.

Мероприятие открыла заместитель начальника управления — заведующая отделом профессионального обучения, дополнительного профессионального и инклюзивного образования министерства образования Московской области Татьяна Измайлова.

С приветственным словом также выступили почетные гости — писатель, поэт и журналист Вячеслав Пернавский и преподаватель колледжа, поэт, лауреат литературных премий Александр Клепов. Они отметили искренность и душевную глубину представленных работ.

Участники соревновались в трех номинациях — «Поэзия», «Проза» и «Публицистика» — в трех возрастных группах: 14–17 лет, 19–20 лет и 21–50 лет. Список победителей опубликован на официальном ресурсе конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.