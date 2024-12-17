В колледже «Подмосковье» отметили День Конституции РФ

В честь Дня Конституции Российской Федерации во всех структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» прошли интерактивные мероприятия, посвященные основному закону страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Преподаватели общеобразовательных дисциплин организовали квиз-турниры «Знатоки Конституции», «Основные права человека» и «Что? Где? Когда?». Участники решали ситуационные задачи, связанные с правами и обязанностями граждан, отвечали на вопросы по гражданскому и семейному праву, а также обсуждали полномочия Президента России, закрепленные в Конституции. Турниры стали настоящей проверкой знаний о политическом устройстве страны.

Для студентов первых курсов был проведен круглый стол «Конституция России — путь к правовому государству». Обсуждения затронули ключевые аспекты роли Конституции в формировании правового государства. Одним из главных стало обсуждение, является ли Конституция РФ отражением реалий или проектом будущего страны?» Мнения разделились: часть студентов видит Конституцию стабильным основанием для существующего порядка, другие считают, что ее нормы должны изменяться в соответствии с потребностями общества.

Кроме того, студенты специальности «Правоохранительная деятельность» написали эссе на тему «Моя Конституция». Лучшими работами были признаны эссе Дарьи Сусловой, Каролины Харламовой и Екатерины Рожновой. Авторы продемонстрировали глубокое знание материала, умение анализировать и оригинальный подход к раскрытию темы. Победителей наградили сладкими подарками.

«Эти мероприятия помогли студентам лучше понять роль Конституции в жизни страны, расширить свои знания и обсудить актуальные правовые вопросы», — заявили в колледже «Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.