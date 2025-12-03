В колледже «Подмосковье» открылось этно-пространство

2 декабря в структурном подразделении № 5 колледжа «Подмосковье» состоялось торжественное открытие этно-пространства «Московская губерния». Этот проект был реализован в рамках конкурса «Большая перемена», в котором колледж вошел в ТОП-20 победителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

После года работы на базе колледжа был создан уголок, напоминающий традиционную деревенскую избу. Этно-пространство оформлено с использованием деревянных стен, лавок, печи и большого стола.

На церемонии открытия право перерезать красную ленту было предоставлено директору колледжа Антонине Юдиной и студентке 4-го курса Дарье Зуйковой, муниципальному координатору движения «Первые» в Клину. В рамках традиционного приветствия Антонине Викторовне был преподнесен хлеб-соль, а студенты организовали чаепитие с угощениями.

Этно-пространство станет площадкой для проведения народных праздников, фольклорных фестивалей, ярмарок ремесел и гастрономических встреч, где будут представлены блюда региональной кухни. Также запланированы мастер-классы, экскурсии и образовательные программы по народным ремеслам, традиционному костюму и фольклорной музыке.

Проект направлен на сохранение культурного наследия Подмосковья, возрождение забытых ремесел и обычаев, а также на поддержку внутреннего туризма и познавательного досуга студентов и гостей колледжа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье открыто 37 колледжей, и правительство региона старается создавать там современные и комфортные условия, чтобы учащиеся могли приобретать необходимые навыки и компетенции, а после получения диплома — гарантированно трудоустраиваться на предприятия Подмосковья.

«Развитие профессионального образования — один из наших ключевых приоритетов. Каждый год в Подмосковье открываются новые кластеры в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который реализуем по поручению Президента. Сейчас у нас действуют 14 кластеров, с началом учебного года откроем еще три. Они будут специализироваться на перспективных направлениях: атомной отрасли, робототехнике и сфере информационных технологий. А в 2026-м планируем запустить ещё один кластер», — подчеркнул Андрей Воробьев.