В колледже «Подмосковье» назвали дату приемной кампании

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В Московской области с 20 июня 2024 года в колледже «Подмосковье» начинает работу приемная кампания. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Колледж «Подмосковье» является образовательным кластером среднего профессионального образования федерального проекта «Профессионалитет».

Целью проекта является подготовка квалифицированных специалистов, обладающих практическими знаниями и навыками для работы в реальном секторе экономики в сжатые сроки.

Преимущества обучения: программы обучения разработаны совместно с работодателями; актуальные профессии, отвечающие современным требованиям экономики; учеба в современных образовательных зонах по видам работ; обучение с упором на практику и цифровые технологии.

Обучаясь в колледже студенты получают надежные знания и навыки, после чего становятся востребованными специалистами на рынке труда.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте колледжа в разделе абитуриенту.



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.