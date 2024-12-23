В колледже «Подмосковье» наградили победителей конкурса «Новогодний творец»

В колледже «Подмосковье» прошла церемония награждения победителей и призеров ежегодного конкурса профессиональных елок и елочных украшений «Новогодний творец», в котором приняли участие не только студенты и педагоги всех структурных подразделений колледжа, но даже работодатели. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На конкурсе было представлено около 90 елок и новогодних игрушек в профессиональной тематике. Церемония награждения завершилась праздничным новогодним концертом, подготовленным студентами колледжа.

Основными задачами конкурса были повышение интереса и престижа профессии, обмен передовым опытом, совершенствование у конкурсантов умений и навыков. Конкурс стал платформой для вдохновения и мотивации, а также для формирования сообщества профессионалов, стремящихся к постоянному развитию и улучшению качества своей работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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