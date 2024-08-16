В колледже «Москвия» рассказали о сотрудничестве с крупным онлайн-гипермаркетом

Профессиональный колледж «Московия» начал сотрудничество с онлайн-гипермаркетом «ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ» для повышения качества образовательных программ и практического обучения студентов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Цель этого сотрудничества — интеграция теоретических знаний с реальной производственной практикой, что позволит студентам колледжа по направлениям подготовки «Организация перевозок и управление на транспорте» и «Операционная деятельность в логистике» приобретать ценные профессиональные навыки. В рамках партнерства планируется проведение разнообразных мероприятий, включая стажировки, мастер-классы и лекции, которые будут проводить специалисты и преподаватели из «ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ».

Одним из ключевых аспектов сотрудничества является практическое обучение. Студенты колледжа получают возможность проходить стажировки и практику непосредственно на производственных площадках компании, что позволяет им применить полученные теоретические знания на практике и получить ценный опыт работы в реальных условиях. Это не только помогает учащимся закрепить свои знания, но и способствует формированию у них навыков, необходимых для успешного трудоустройства в будущем.

Помимо этого, сотрудничество включает обмен опытом. Специалисты компании «ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ» проводят мастер-классы и лекции для студентов, что обогащает учебный процесс и позволяет учащимся лучше понять современные тенденции и требования рынка труда в области логистики и управления цепями поставок.

Не менее важным направлением работы является совместная разработка основных профессиональных образовательных программ. Представители компании и преподаватели колледжа работают над созданием вариативной части учебных планов, которые учитывают актуальные тренды в логистике и соответствуют требованиям современных работодателей. Это сотрудничество направлено на подготовку высококвалифицированных специалистов, которые будут востребованы на рынке труда.

Колледж «Московия» уже имеет первые результаты этого сотрудничества. По итогам прошедшего учебного года 38 выпускников трудоустроены на предприятие «ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ».

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.