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В колледже «Московия» завершилась стажировка для участников ФП «Профессионалитет»

На базе профессионального колледжа «Московия» завершилась стажировка для преподавателей колледжей-участников федерального проекта «Профессионалитет» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Практические навыки работы на современном оборудовании предприятий реального сектора экономики с последующей интеграцией в образовательные программы учреждений среднего профессионального образования». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В обучении приняли участие более 150 слушателей из трех кластеров Федерального проекта «Профессионалитет» из Московской, Вологодской, Тамбовской областей.

Опытные наставники — ведущие преподаватели колледжа «Московия» помогали преподавателям осваивать навыки работы на современном оборудовании на базе мастерских и лабораторий.

Задачами стажировок являлись развитие компетенций, необходимых для организации образовательного процесса, анализ программ профессиональных модулей на предмет возможностей формирования профессиональных компетенций, разработка рабочих программ и методических материалов для формирования профессиональных компетенций по работе на высокотехнологичном оборудовании мастерских образовательной организации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.