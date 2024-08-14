В колледже «Московия» рассказали о сотрудничестве с ж/д предприятиями

В рамках приемной кампании в колледже «Московия» рассказали о железнодорожном направлении подготовки, включающем специальности «Машинист локомотива» и «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог». Основными партнерами колледжа в рамках сотрудничества выступают «РЖД» и центральная пригородная пассажирская компания. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Выпускники текущего года направлены на предприятия железнодорожного узла Московской области. В частности, 44 человека были распределены в Московскую дирекцию моторвагонного подвижного состава, 10 человек — в «Центральную ППК», и 11 человек — в Московскую дирекцию тяги.

Студенты ежегодно становятся призерами чемпионатов по профессиональному мастерству «Профессионалы». Высокий уровень подготовки кадров для железнодорожной отрасли формирует устойчивый интерес у работодателей и обеспечивает стабильный уровень трудоустройства студентов и выпускников колледжа.

Колледж «Московия» продолжает активно развивать сотрудничество с ведущими предприятиями железнодорожной отрасли, что позволяет студентам получать практические навыки и опыт работы еще в процессе обучения. Это способствует не только повышению качества образования, но и успешной карьере выпускников в будущем.

Ознакомиться с более подробной информацией о поступлении можно на сайте по ссылке в разделе абитуриенту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.