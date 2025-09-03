В колледже «Московия» Ленинского округа открыли инклюзивный кабинет для студентов с ОВЗ

В подмосковном Ленинском городском округе в колледже «Московия» открыли новый специализированный кабинет, предназначенный для создания комфортной и эффективной образовательной среды для студентов с ограниченными возможностями здоровья. Кабинет оснащен современным оборудованием, учитывающим различные потребности учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского округа.

«Этот кабинет мы оснастили всем новым оборудованием для слабослышащих и слабовидящих студентов. Мы стремимся создать все условия, чтобы каждый студент в „Московии“ чувствовал себя комфортно и мог успешно учиться, независимо от его особенностей», — отметила заместитель заведующего структурным подразделением в городском округе Ленинский и Домодедово Ангелина Акмаева.

Уточняется, что специализированный кабинет предоставляет широкий спектр возможностей для студентов с ОВЗ. Для слабовидящих и незрячих установлен принтер Брайля, электронный ручной видеоувеличитель, специальные клавиатуры с увеличенными кнопками. Для слабослышащих приобретены радиогид и индукционная петля, обеспечивающие передачу звука непосредственно в слуховые аппараты. Также, в классе размещены специализированные парты и стулья и датчик электромагнитного излучения. Занятия в новом кабинете будут проводить квалифицированные педагоги и специалисты, имеющие опыт работы с детьми с ОВЗ, что позволит максимально эффективно использовать возможности оборудования и адаптировать образовательный процесс под индивидуальные потребности каждого студента.

В пресс-службе добавили, что помимо инклюзивного кабинета, в колледже «Московия» работают над созданием доступной среды во всем здании. В рамках этой работы уже установлены тактильные указатели и мнемосхемы с азбукой Брайля для облегчения навигации по колледжу, размещены специальные скамейки для маломобильных студентов, на лестницах нанесена контрастная маркировка ступеней для повышения безопасности, а также обеспечен беспрепятственный доступ в здание с помощью пандуса.

