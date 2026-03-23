В колледже «Энергия» в Подмосковье провели неделю финансовой грамотности

Предметная неделя финансовой грамотности прошла с 16 по 20 марта 2023 года в подразделениях колледжа «Энергия» в Реутове, Балашихе и Богородском округе. Студенты участвовали в конкурсах, турнире и викторине по управлению личными финансами, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятия организовали преподаватели дисциплины «Основы финансовой грамотности» Галина Урасова и Валерия Гагарина. В течение недели студенты осваивали навыки финансового планирования и учились принимать взвешенные решения в сфере личных финансов.

Одним из центральных событий стал конкурс стенгазет и плакатов. Участники представили работы, посвященные ключевым аспектам финансовой грамотности. Также в колледже прошел турнир «Знатоки финансовой грамотности», в котором соревновались пять команд. Студенты выполняли задания по теме «Семейный бюджет» и демонстрировали умение управлять доходами и расходами.

Для второкурсников организовали викторину по финансовой безопасности. Участники разбирали ситуации, связанные с защитой денежных средств, и отрабатывали навыки противодействия возможным рискам. В колледже подчеркнули, что предметная неделя помогла сформировать у студентов практические знания, необходимые для грамотного обращения с финансами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил председателя правления Сбера Германа Грефа, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и ректора МФТИ Дмитрия Ливанова за поддержку и развитие образования в России и Подмосковье.

«Мы пригласили наших партнеров уважаемых, признанных, думающих. Герман Оскарович (Греф — ред.), спасибо вам, <…> вы человек смелый, я позволю себе такое определение, потому что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении искать новое и полезное, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным. С нами сегодня Анатолий Васильевич Торкунов. Я хочу поблагодарить вас, Анатолий Васильевич, потому что <…> годы идут, а планка вашего учебного заведения находится на достойном уровне», — сказал Андрей Воробьев.