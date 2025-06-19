В колледже «Энергия» стартовали демонстрационные экзамены для студентов-медиков

В центре медицинской подготовки города Балашихи — структурном подразделении подмосковного колледжа «Энергия» — начался демонстрационный экзамен по специальности «Фармация». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Экзамен проходит при участии работодателей колледжа — представителей аптечных сетей и фармацевтических компаний: «Планета Здоровья», «Горздрав», «Фармалюкс».

В рамках экзамена студенты демонстрируют профессиональные навыки по четырем модулям: «Фармацевтическое консультирование», «Изготовление лекарственных форм», «Приемка товара» и «Мерчандайзинг». Первый этап, по словам представителей колледжа, показал высокий уровень подготовки участников и их готовность к работе в отрасли.

Демоэкзамены у медиков стартовали 16 июня и будут длиться в течение недели.

Кроме того, состоялся выпуск студентов, прошедших полный курс обучения по специальности «Медицинский массаж». Руководитель подготовки Екатерина Гусева поздравила выпускников с завершением обучения и успешной сдачей экзамена, пожелала им профессионального роста и реализации в выбранной сфере.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.