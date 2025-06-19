В колледже «Энергия» стартовали демонстрационные экзамены для студентов-медиков
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В центре медицинской подготовки города Балашихи — структурном подразделении подмосковного колледжа «Энергия» — начался демонстрационный экзамен по специальности «Фармация». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Экзамен проходит при участии работодателей колледжа — представителей аптечных сетей и фармацевтических компаний: «Планета Здоровья», «Горздрав», «Фармалюкс».
В рамках экзамена студенты демонстрируют профессиональные навыки по четырем модулям: «Фармацевтическое консультирование», «Изготовление лекарственных форм», «Приемка товара» и «Мерчандайзинг». Первый этап, по словам представителей колледжа, показал высокий уровень подготовки участников и их готовность к работе в отрасли.
Демоэкзамены у медиков стартовали 16 июня и будут длиться в течение недели.
Кроме того, состоялся выпуск студентов, прошедших полный курс обучения по специальности «Медицинский массаж». Руководитель подготовки Екатерина Гусева поздравила выпускников с завершением обучения и успешной сдачей экзамена, пожелала им профессионального роста и реализации в выбранной сфере.
В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.