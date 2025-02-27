В колледже «Энергия» продолжается региональный этап чемпионата «Профессионалы»

В структурных подразделениях Реутова, Балашихи и Богородского городского округа Подмосковного колледжа «Энергия» проходит неделя регионального этапа чемпионата «Профессионалы-2025». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На этой неделе колледж принимает конкурсантов и экспертов со всей Московской области по компетенциям:

Правоохранительная деятельность,

Реклама,

Лазерные технологии

Облачные технологии.

Эксперты приняли участие в заседании круглого стола на тему: «Чемпионатное движение — перспективы развития — мотивационный фактор обучения».

В течение 3 соревновательных дней участники демонстрируют свои знания и опыт.

Конкурсанты на площадках колледжа решают задачи, приближенные к реальному производству. Конкурсное задание состоит из нескольких модулей и включает лазерную резку, точечную сварку, моделирование цифрового двойника. Демонстрируя профессиональные умения и навыки, конкурсанты пилят кабель-каналы и монтируют силовое осветительное электрооборудование.

Внимательность, исполнительность, скорость — вот какими навыками необходимо обладать участнику, чтобы успешно пройти чемпионат.

«Победители регионального чемпионата выступят на отборочных соревнованиях и в финале национального чемпионата «Профессионалы», где поборются за звание лучших юных профессионалов страны!» — отметили в пресс-службе министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.