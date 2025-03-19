В колледже «Энергия» Подмосковья прошли мероприятия, посвященные Крымской весне

В структурных подразделениях Реутова, Балашихи и Богородского округа подмосковного колледжа «Энергия» для обучающихся 1 и 2 курсов прошли патриотические мероприятия, посвященные важной дате — воссоединению Крыма с Россией. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На всех площадках колледжа прошли тематические беседы и классные часы «Россия и Крым». Прошлое и настоящее».

Участники мероприятия вспомнили ключевые события 2014 года, когда Крым вернулся в состав России, обсудили исторические предпосылки этого решения и его значение для страны.

В рамках встречи были показаны два фильма: хроника 2014 года — кадры, запечатлевшие важные моменты этого судьбоносного периода, и документальный фильм с рассказами жителей Крыма, которые поделились своими воспоминаниями и чувствами.

Мероприятие стало возможностью для студентов и преподавателей еще раз осмыслить важность этого события, ощутить его значение для истории и современности.

В завершении студентам был показан небольшой ролик «Крымская весна. Как это было?».

В Крымской республиканской библиотеке для молодежи в рамках мероприятия, посвященного Дню присоединения Крыма «В единстве — сила», прошел телемост, организованный совместно с библиотеками РФ. От Богородского округа приняли участие библиотека филиал № 1 совместно с колледжем «Энергия». Студенты выступили с поэтическим поздравлением. Организовали и подготовили мероприятие ведущий специалист библиотеки филиала № 1 Майя Бовтало и Екатерина Дашевская, преподаватель русского языка и литературы.

«Никто из присутствующих не остался равнодушными к этому событию. Мы провели круглый стол, где обсудили значение этой даты и ее влияние на нашу культуру и историю. Собравшись вместе, мы смогли поделиться мнениями, воспоминаниями и идеями. Это был замечательный момент единства и патриотизма! Давайте помнить и ценить историю, которая объединяет нас!» — прокомментировали событие преподаватели общественных дисциплин.

16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о присоединении полуострова к России. Тогда более 95% крымчан проголосовали «за» вхождение в состав Российской Федерации. А 18 марта был подписан соответствующий договор о принятии Крыма в Российскую Федерацию и образовании в России новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.