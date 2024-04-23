В колледже «Энергия» Подмосковья почтили память жертв геноцида советского народа

В подмосковном колледже «Энергия» прошли уроки памяти, посвященные геноциду советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Студенты и преподаватели приняли участие в дне единых действий, в рамках которого посмотрели фильм из серии «Без срока давности», обсудили страшные факты и события, связанные с геноцидом, рассуждали о важности сохранения исторической правды. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятия прошли во всех подразделениях колледжа в Реутове, Балашихе, Ногинске и Электроуглях. В Реутове студенты подготовили проекты по теме геноцида, в Ногинске написали письма узникам фашизма, а в Балашихе и Электроуглях преподаватель истории рассказал о трагических событиях тех лет.

Педагоги напомнили студентам о тяжелых испытаниях, выпавших на долю народов СССР в годы войны, о потерях среди мирного населения, погибшего от карательных операций, голода и издевательств.

Цель мероприятий — сохранить историческую правду о преступлениях фашизма, сформировать у молодежи позицию осуждения нацизма и неонацизма. Студентам показали масштаб и характер преступлений нацистов в отношении мирных жителей оккупированных территорий, дали им правовую оценку с исторической и современной точек зрения.

День единых действий в память о геноциде советского народа проводится ежегодно. Его цель — сохранить историческую правду о страшных преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны.

По итогам встречи преподаватели и студенты пришли к выводу, что сохранение исторической правды имеет огромное значение для нынешнего и будущих поколений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.