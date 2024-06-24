В колледже «Энергия» Подмосковья почтили память героев ВОВ

Студенты вспомнили о тех трагических днях, услышали песни военных времен, почтили минутой молчания тех, чей подвиг останется в памяти каждого.

Волонтеры, амбассадры «Профессионалитета» во главе с куратором Ириной Варыпаевой, студенты колледжа приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти». В колледже прошла серия классных часов, посвященных Дню памяти и скорби. Этот день является одним из самых трагических в истории нашей страны, когда началась Великая Отечественная война — об этом побеседовали студенты со своими наставниками. В ходе классных часов ребята с преподавателями обсудили исторические события, которые предшествовали началу войны, и то, как они повлияли на жизнь нашего народа.

Также в колледже прошел кинопоказ документального фильма «Как началась война. Первые 4 часа войны».

В пресс-службе ведомства добавили, что студенты Балашихинского подразделения — Центра технологического машиностроения приняли участие в городском мероприятии, посвященном Дню памяти и скорби «Наша память нетленна».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.