В колледже «Энергия» началась подготовка к этапу чемпионата «Профессионалы-2025»

Во всех подразделениях колледжа «Энергия» в Подмосковье стартовала подготовка к региональному этапу чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы-2025». В центре опережающей профессиональной подготовки на базе Реутовского структурного подразделения состоялась встреча руководства колледжа с наставниками и участниками соревнований, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие объединило молодых специалистов и опытных наставников со всех площадок колледжа, расположенных в Реутове, Балашихе и Богородском городском округе, а также студентов, входящих в команду амбассадоров федерального проекта «Профессионалитет» по направлениям «Машиностроение», «Радиоэлектроника» и «Атомная промышленность».

Чемпионат «Профессионалы» дает студентам возможность продемонстрировать свои знания и навыки на высоком уровне, а также получить бесценный опыт работы в условиях, приближенных к реальной профессиональной деятельности.

Директор колледжа Константин Подоляк поздравил участников с началом нового этапа чемпионатного движения и отметил значимость подобных мероприятий для профессионального роста студентов. «Чемпионат помогает развивать лидерские качества, командную работу и способность преодолевать трудности. Мы уверены, что участие в соревнованиях станет для ребят важным шагом к новым вершинам. Желаем всем успеха!» — подчеркнул он.

Представители колледжа добавили, что подготовка к соревнованиям «уже идет полным ходом», а сам региональный этап станет не только проверкой мастерства, но и возможностью обмена опытом между студентами и наставниками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.