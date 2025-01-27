В колледже Электростали прошел день открытых дверей
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В Электростальском колледже состоялся день открытых дверей. Мероприятие прошло в центральном корпусе, расположенном на ул. Сталеваров, д. 19, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В этот день для гостей была подготовлена специальная праздничная программа. Каждый школьник смог почувствовать себя настоящим студентом. Ребята пробовали себя в роли будущих парикмахеров-стилистов, спасателей, графических дизайнеров, ветеринаров и программистов. Мастер-класс по изготовлению бабл-вафель от поваров-кондитеров собрал вокруг себя многочисленную публику. Также большой интерес у будущих студентов вызвала специальность системного администратора.
В актовом зале колледжа прошла викторина День студента. В рамках официальной части гостей приветствовала директор колледжа Оксана Васильевна Мосейчук, также прозвучала полезная информация о приемной кампании 2025–2026 гг. А благодаря талантливым студентам колледжа День открытых дверей стал настоящим праздником, ребята подготовили творческую программу.
День открытых дверей — это хорошая возможность для будущих абитуриентов и их родителей познакомиться с учебным заведением и специальностями.
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