В колледже Электростали пройдет день открытых дверей 21 декабря

Во втором корпусе Электростальского колледжа 21 декабря пройдет день открытых дверей. В этот день будущие студенты и их родители могут познакомиться с направлениями и узнать подробную информацию о поступлении в учебное заведение, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Будущие студенты могут узнать о таких специальностях и профессиях как архитектура; строительство и эксплуатация зданий и сооружений; пожарная безопасность; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; туризм и гостеприимство; дизайн (по отраслям); эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); информационные системы и программирование; графический дизайнер; мастер растениеводства.

Также в колледже пройдут мастер-классы, экскурсии по мастерским, профориентационная психологическая диагностика.

День открытых дверей — это возможность получить полезный опыт, который поможет сделать правильный выбор в отношении своего будущего образования.

Уточнить информацию можно по телефону: 8 (498) 660-83-27.

Онлайн-регистрация доступна по ссылке.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.