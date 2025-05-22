В колледже Электростали более 100 школьников получили свидетельства о профессии

На сцене Электростальского колледжа состоялось торжественное вручение обучающимся 8-9 классов свидетельства о профессии рабочего установленного образца в рамках проекта «Путёвка в жизнь школьникам Электростали — получение профессии вместе с аттестатом». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

При поддержке АО «Машиностроительный завод» ребята успешно прошли профессиональную подготовку и получили свидетельства о квалификации установленного образца по следующим профессиям: слесарь-сборщик, чертежник и чертежник-конструктор.

В этом году программы профессиональной подготовки, предложенные школьникам, были ориентированы на технические специальности.

Торжественную церемонию вручения свидетельств проводили начальник Управления образования Елена Митькина и директор по качеству АО «Машиностроительный завод» Иван Пчелин. Они выразили слова поддержки школьникам, отметив, что полученные знания и навыки помогут им успешно реализовать себя в выбранной сфере.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.