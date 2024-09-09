В колледжах Подмосковья отработали действия при пожарной опасности и угрозе ЧС

В структурных подразделениях Реутова, Балашихи и Богородского округа колледжа «Энергия» прошли плановые учения, отрабатывающие действия при пожарной опасности и угрозе ЧС, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Мероприятие проходило в несколько этапов. Перед началом учений студенты с 1 по 4 курсов были собраны в актовом зале колледжа и ознакомлены с основными правилами поведения при пожарах и возникшей необходимости срочно эвакуироваться из учебного учреждения. Затем со всеми студентами пошагово был отработан алгоритм действий при самом экстремальном виде эвакуации — выходе из здания с помощью пожарных выходов.

При подведении итогов тренировочной эвакуации можно заявить — 90% студентов и сотрудников колледжа прошли учения, выполнили все инструкции, организованно эвакуировались, отчитались о выполненных действиях администрации колледжа на общем завершающем построении на стадионе.

По замыслу тренировки условный пожар возник на первом этаже на лестничной клетке. Для усиления эффекта возгорания был применен дымогенератор. Началом практической учебной эвакуации послужил полученный сигнал, сработала автоматическая пожарная сигнализация.

Персоналом колледжа была организована эвакуация обучающихся из здания, все участники по сигналу тревоги быстро покинули здание колледжа по эвакуационным выходам. Кураторы групп быстро провели перекличку и доложили о численности эвакуируемых. В ходе переклички выяснилось, что в здании никто не остался, все эвакуировались за положенное нормативное время. Условный пожар был «ликвидирован» прибывшим к месту «пожара» дежурным караулом пожарной части.

На итоговом построении заведующие структурных подразделений рассказали ребятам о том, что учебная эвакуация — одно из самых эффективных мероприятий в системе мер по обеспечению безопасности объектов с массовым пребыванием людей. От того, насколько грамотно и быстро будет проведена эвакуация, зависит жизнь и здоровье людей, оказавшихся в чрезвычайной ситуации.

Более 4 000 человек приняли участие в учениях по отработке навыков по эвакуации при угрозе пожара и чрезвычайных ситуаций.

По завершению учебных эвакуаций проведены беседы со студентами и сотрудниками колледжа и дана общая оценка.

«Самым важным было объяснить обучаемым, что паника — это самый страшный враг, и подчас она мешает реально оценивать обстановку и действовать правильно. Так как по статистике, чаще всего к людским жертвам приводит отсутствие противопожарных знаний и навыков, незнание способов самоспасения, использования средств пожаротушения и правил поведения от момента развития пожара до прибытия подразделений пожарной охраны», — сказал представитель колледжа.

По итогу учений после тревожного сигнала «Пожарная опасность» педагоги и студенты справились с поставленной задачей. Все быстро покинули свои рабочие места выполняя все основные требования при данной команде.

Результаты проведенных учений будут подведены на производственном совещании при директоре колледжа, будет сформирован ряд мероприятий по совершенствованию работы в данном направлении.

«Для этого и необходимо регулярно проводить учебно-практические занятия, поскольку во время тренировок у студентов и сотрудников вырабатываются те самые навыки способные предотвратить трагические последствия», — подытожил директор «Энергии» Константин Подоляк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.