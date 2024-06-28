В колледж «Подмосковье» подано свыше 750 заявлений на поступление за неделю

В колледже «Подмосковье» проходит приемная кампания. Абитуриенты подают заявления на обучение в колледж через портал госуслуг и лично, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«В этом году в колледже предоставлено 1 175 бюджетных мест. За первую неделю работы приемной комиссии подано уже более 750 заявлений. Набор студентов ведется по 53 направлениям подготовки, связанными с востребованными отраслями промышленности», — рассказали в ведомстве.

Особой популярностью пользуются профессии и специальности, реализуемые в рамках федерального проекта «Профессионалитет»: поварское и кондитерское дело; сестринское дело; туризм и гостеприимство; повар, кондитер; информационные системы и программирование; операционная деятельность в логистике; сервис на транспорте (по видам транспорта); технологии индустрии красоты; сварщик (ручной и частично механизированной сварки); графический дизайнер; оператор-наладчик металлообрабатывающих станков.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте колледжа.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — сказал Воробьев.